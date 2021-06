JS e PS alinhados e preparados para as autárquicas

Arrancou, nesta manhã de 11 de Junho, o 17º Congresso Regional da Juventude Socialista (JS) Madeira, que decorrerá fim-de-semana na ilha do Porto Santo. A sessão de abertura do Congresso ficou marcada pela tónica positiva em torno das próximas eleições autárquicas.

João Melim, presidente da Comissão Organizadora do Congresso, abriu a sessão recordando o lema da estrutura regional de juventude - "não é possível apagar a força de uma geração" - e enalteceu o trabalho realizado pelos actuais autarcas eleitos pelo PS, numa mensagem de "esperança" a todos os envolvidos nas eleições autárquicas deste ano.

Por seu turno, Francisca Ribeiro, presidente da JS Porto Santo, disse "esta é a geração mais preparada de sempre" e deu diversos exemplos de investimentos com futuro, nas pessoas e em causas como a cultura e o desporto, que considera "fundamentais para tornar o Porto Santo numa ilha mais atractiva para as novas gerações".

Já Sofia Dias, presidente do PS Porto Santo, destacou a importância de "trabalhar-se em prol de uma agenda para a juventude, que aposte em áreas fundamentais como a educação, a formação profissional, a criação de emprego, a habitação e a saúde".

Por fim, Miguel Brito, candidato a presidente da Câmara Municipal do Porto Santo e deputado à Assembleia Legislativa Regional da Madeira destacou a sua motivação para as eleições autárquicas deste ano, que considera "fundamentais para alterar o modelo de desenvolvimento do Porto Santo".

"Criar um gabinete municipal de juventude, que apoie os jovens que estudam, trabalham e vivem no Porto Santo" foi uma das medidas enunciadas pelo candidato, que diz contar com "todos os militantes da JS e do PS para juntos vencerem as eleições autárquicas deste ano".

Os trabalhos retomam às 15 horas, com a apresentação do relatório dos órgãos cessantes, por Olavo Câmara, o líder cessante dos jovens socialistas, seguida pela discussão da moção global de estratégia de Pedro Calaça Vieira, o novo líder da JS Madeira.

Na edição impressa de hoje do DIÁRIO, pode ler a entrevista com o novo líder da JS Madeira: