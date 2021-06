O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu ontem em audiência o presidente da Federação de Bombeiros da Madeira, Martinho Mendonça de Freitas, e demais membros da direção.

No encontro, que decorreu na Quinta Vigia, foram abordadas diversas questões relacionadas com os bombeiros e com o Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais 2021.