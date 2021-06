Albuquerque condecorado com Medalha da Cruz de São Jorge

Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, condecorado com a Medalha da Cruz de São Jorge, distinção militar atribuída pelo Almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado Maior das Forças Armadas.

A atribuição da Medalha foi justificada pelo "profissionalismo e o espírito de bem servir" do presidente do Governo Regional, e pelo "exepcional relacionamento" entre as estruturas militares e o Governo Regional.

Marcam presença na cerimónia, que decorre nos jardins da Quinta Magnólia, vários membros do Governo Regional, o Representante da República, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, assim como, os ex-presidentes do Governo Regional e da Assembleia Legislativa da Madeira, entre outras autoridades civis e militares.