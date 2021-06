Detido no Brasil traficante russo com quase 200 animais vivos numa bagagem de mão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) brasileira deteve ontem, no Rio de Janeiro, um biólogo russo "famoso" por traficar animais para fins científicos (biopirataria) e que tinha em sua posse quase 200 espécimes vivos numa "bagagem de mão".

Ao todo, foram apreendidos 50 aracnídeos de espécies variadas, 80 besouros, 25 sapos e 20 lagartos na posse do biólogo russo que, segundo a PRF, é "famoso por traficar animais silvestres [selvagens]"

"O criminoso internacional foi preso com quase 200 animais vivos. O caso ocorreu na BR-116, altura do município de Seropédica [município do Estado do Rio de Janeiro]. (...) Os animais estavam na bagagem de mão do traficante", detalhou a corporação em comunicado.

De acordo com a PRF, o biólogo acabou por confessar aos agentes que levaria os animais para a Rússia, visando fins de investigação.

O suspeito não tinha em sua posse o seu passaporte original, uma vez que o documento já havia sido retido pela Polícia Federal em São Paulo, quando foi detido no início deste ano.

O Brasil é um dos países com maior diversidade biológica do planeta. O tráfico de aracnídeos, um dos animais mais procurados pelo tráfico de animais selvagens, pode movimentar milhões de dólares por ano.

"Isso porque, compradores de diversas regiões do planeta se dispõem a pagar quantias bem altas por um único exemplar considerado raro, ou que tenha um atributo diferente dos demais", explicou ainda a PRF.

A ocorrência foi enquadrada na Lei de Crimes Ambientais e encaminhada para a Polícia Federal.

Já os animais selvagens foram entregues a Centro de Triagem de Animais Silvestres, para cumprimentos dos devidos trâmites legais.