Elza Pais lança repto para lei da paridade das eleições regionais

A deputada Elza Pais, que se recandidata à presidência das Mulheres Socialistas, sem oposição interna, salientou que a deslocação ao Parlamento Madeirense teve como principal objectivo inteirar-se sobre o modo como “as questões da igualdade estão a ser trabalhadas no âmbito da Assembleia Legislativa Regional.”

Na ocasião revelou que “percebi que ainda não há uma subcomissão para a igualdade, como temos na Assembleia da República, por isso ficou aqui um conjunto de ideias no ar.” Desta forma, Elza Pais lançou o repto para a aprovação de uma lei da paridade das eleições regionais, “acompanhando aquilo que já se faz no âmbito nacional”.

A deputada asseverou que a sua recandidatura à liderança das Mulheres Socialistas assenta no pilar da igualdade enquanto “princípio constitucional que todos e todas devemos promover no âmbito das nossas acções”, porque “promover a igualdade é promover o desenvolvimento e o bem-estar de todas as pessoas e sobretudo os direitos das mulheres”. Direitos que devem ser defendidos, “não só pelas mulheres, mas também pelos homens e por todas as pessoas que fazem combate político activo”, afirmou.

As eleições para a presidência e Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID) terão lugar nos dias 18 e 19 de Junho, presencialmente, depois de ter ocorrido o voto electrónico a 11 de Junho,