Federação Portuguesa de Futebol lança vídeo de apoio à selecção

"Vamos todos, vamos com tudo" é a mensagem de apoio, que levou milhares de portugueses a responder ao desafio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de enviar fotos suas de rosto para darem a cara num vídeo de apoio à selecção nacional para o Euro’2020 que é lançado agora.

O resultado é uma viagem pelos jogadores e bastidores da Selecção onde entram todos os portugueses, ao som de uma nova versão do tema 'Silêncio e Tanta Gente' de Maria Guinot, representante de Portugal na Eurovisão no primeiro ano em que fomos a um Europeu: 1984.

O filme foi gravado durante o estágio que a Selecção Nacional cumpriu antes da partida para Budapeste.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17 horas.

Agora só tem decorar o refrão: “Sou um grito, sou uma pedra, de um lugar onde não estou”.