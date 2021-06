Albuquerque já executou 491 expropriações

O novo Hospital Central da Madeira é responsável por 25% do total das parcelas expropriadas pelo Governo Regional desde 2015, num montante que chega aos 34 milhões de euros. Esta é a notícia que faz manchete da edição impressa do DIÁRIO deste sábado.

Também em destaque surge a visita de Gouveia e Melo à Região. O coordenador da task force vai acompanhar a ‘Operação Ilha Verde’, o processo de imunização de toda a população do Porto Santo.

Conheça, ainda, com o seu DIÁRIO de hoje, o acordo do Pestana Hotel Group com o Grupo Interpatium, para a venda de apartamentos do novo Madeira Palace Residences, o que se disse na assinatura do Acordo de Coligação Confiança de ontem, nomeadamente que ninguém “se venderá”, e como a Escola de Santo Amaro está a funcionar com horário reduzido, devido à baixa médica de 19 funcionários.