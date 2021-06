Autarca da Horta nos Açores quer ampliação da pista do aeroporto "sem desculpas"

O presidente da Câmara Municipal da Horta, o socialista José Leonardo Silva, afirmou ontem querer a ampliação da pista do aeroporto da cidade "sem desculpas", criticando a "demagogia" e a "incoerência" do PSD/Açores no processo.

"Não me interessa quem é que paga, interessa é que esse investimento seja feito e, sobretudo, que se faça a ampliação da pista sem desculpas de ter de desistir de fazer outras obras. A ampliação da pista do aeroporto é uma obra que o Faial e os faialenses merecem e que faz parte do nosso futuro", afirmou o autarca, citado em comunicado de imprensa.

Os deputados da Assembleia Legislativa dos Açores aprovaram ontem por unanimidade uma proposta do PSD/CDS-PP/PPM para que o Governo da República divulgue os "custos reais da ampliação da pista do aeroporto da Horta", na ilha do Faial.

Segundo uma nota de imprensa, o presidente da Câmara da Horta mostrou-se "desiludido" com o debate no parlamento açoriano, considerando que "não trouxe nada de novo" e criticou a postura do PSD que deu uma "cambalhota nas posições anteriormente tomadas".

José Leonardo condenou a "incoerência" do PSD/Açores, que pretende "fugir do trabalho que urge ser feito", quando nos últimos quatro anos os social-democratas defenderam que o Governo Regional deveria assumir a "liderança" do processo.

"A essa atitude chama-se demagogia e incoerência porque não podemos estar na oposição a propor alterações nos orçamentos para introduzir verbas para o nosso aeroporto e, agora que somos governo e que temos oportunidade de influenciar essa decisão, defender exatamente o contrário", criticou o edil.

Segundo um estudo de 2017 encomendado pela Câmara Municipal da Horta, a ampliação da pista do único aeroporto da ilha do Faial custaria cerca de 35 a 40 milhões de euros.

Ontem, o deputado do PSD/Açores e candidato à Câmara da Horta nas próximas autárquicas Carlos Ferreira, lembrou que, a 24 de março de 2021, o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes, afirmou que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) consideraram os custos apresentados no estudo como estando "muito subavaliados".

Devido a essas declarações, o parlamento regional aprovou ontem um projeto que exige ao Governo da República a divulgação dos custos da ampliação do aeroporto da Horta.

A 14 de junho, o Governo da República criou um grupo de trabalho para estudar a ampliação do aeroporto da Horta, na ilha do Faial, que irá integrar representantes dos ministros do Planeamento e das Infraestruturas.

A 11 de maio, foi revelado que a prioridade para o aeroporto da Horta é completar a área de segurança até 2024, segundo a ANA, que assumiu o "compromisso" de analisar a ampliação da pista, uma resposta que deixou o presidente do Governo dos Açores "satisfeito".