Em relação aos compromissos com Costa, Albuquerque só acredita "depois de ver"

“O senhor presidente tem tido um papel, e vai continuar a ter, muito importante na projecção do Portugal atlântico" e no reconhecimento do papel das regiões autónomas, assegura Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional destaca o reconhecimento de que as regiões desempenham um "papel de vanguarda" e lembra que Marcelo Rebelo de Sousa está atento ao "reforço dos podere autonómicos, revisão da lei das finanças das regiões, a mobilidade aérea, o transporte de mercadorias e a mobilidade digital".

O 10 de Junho, diz, foi mais uma oportunidade para "dissipar quaisquer dúvidas sobre as virtualiades da autonomia, enquanto instrumento de revitalização e desenvolvimento das regiões".

Para Albuquerque é "importante haver esta pedagogia em termos nacionais de que as autonomias são um instrumento privilegiado e uma das grandes conquistas da democracia para promover o desenvolvimento de Portugal no Atlântico".

Marcelo não assumiu um compromisso claro com as questões regionais, mas o presidente do governo lembra que, já na visita anterior à Região, tinha destacado a importância de "encontrar consenso entre as forças política dos dois parlamentos regionais e governos no sentido de termos um quadro consensualizado das questões regionais".

Sobre o diálogo que manteve com António Costa, conforme revela o DIÁRIO na sua edição impressa de hoje, é que Albuquerque está menos optimista.

“Aos 60 anos, só acredito depois de acontecer", afirma.