Governo paga 450 mil euros para privados fazerem testes rápidos gratuitos

Foi hoje assinado o acordo entre o Governo Regional da Madeira e a Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF) com vista à realização de testes rápidos de antigénio (TRAg) gratuito aos residentes e aos turistas, à semelhança do que já acontece com as farmácias.

Em causa está a realização de 30 mil testes rápidos até 31 de Dezembro, serviço que custará 450 mil euros ao erário público. A ACIF, enquanto representante do sector dos serviços privados de saúde da Região Autónoma da Madeira, é quem tem a responsabilidade de promover e coordenar o processo.

São elegíveis para a realização destes testes “aos cidadãos residentes na RAM e aos turistas durante a sua estadia na Região, que solicitem a realização dos mesmos nos serviços privados de saúde da Região que sejam associados daquela entidade, bem como aos viajantes que desembarquem no Aeroporto do Porto Santo, em voo com origem no Aeroporto da Madeira, ou vice-versa e os viajantes que embarquem no Porto do Funchal com destino à Ilha do Porto Santo, ou vice-versa”, conforme se pode ler na Resolução que veicula o acordo.

Conforme revelou Pedro Ramos, são mais 16 os postos de testagem que se juntam assim às 36 farmácias que já realizam este rastreio gratuito.

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil refere que a estratégia passa por alargar a rede, de modo a chegar a cada vez mais pessoas, opinião partilhada por Gil Garoto, em representação da Mesa de Saúde Privada da ACIF.