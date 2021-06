Teste rápido obrigatório para festas com mais de 100 pessoas

As festas de casamento ou baptizado passam a poder se realizar com lotação até 2/3 da capacidade do espaço onde o evento festivo se irá realizar, mas mantém-se a exigência das normas como a obrigatoriedade do uso de máscara ou desinfecção das mãos.

Para os convidados, o consumo de comidas e bebidas deve ser feito à mesa, sentados, e se o evento acolher mais de 100 pessoas é obrigatória a realização de teste rápido, sem limite de idade, 48 horas do certame.

O mesmo acontece em eventos culturais. O limite é de 2/3 da capacidade do espaço, interior ou exterior, e se o evento acolher mais de 100 pessoas é obrigatória a realização de teste rápido até 48 horas antes.