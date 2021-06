Entrega de prémios do XIV Concurso Infantojuvenil no Madeira Shopping

O centro comercial Madeira Shopping recebe, no próximo dia 19 de Junho, a entrega de prémios aos 59 alunos laureados do XIV Concurso Infantojuvenil, promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

A sessão terá início, pelas 15 horas, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Na sessão, a decorrer no piso 0 (em frente à FNAC), serão entregues os prémios aos três primeiros lugares de todas as categorias, num total de 59 alunos.

Durante o evento, haverão momentos artísticos protagonizados por dois dos vencedores do concurso: Catarina Santos, 1.ª classificada na modalidade de Cordas (violoncelo), nos níveis D e E, orientada pela professora Marina Gyumishyan; e Nicole Teixeira, 1.ª classificada na modalidade de canto, nos níveis C e D, orientada pelo professor Alberto Sousa.

O concurso Infantojuvenil é organizado anualmente e dirige-se a todos os alunos da Região Autónoma da Madeira, visando distinguir os estudantes com percursos artísticos de referência em contexto formativo, ao nível da performance artística, valorizar o ensino das artes na formação holística das crianças e jovens e estimular uma eventual carreira artística, ingressando em escolas superiores de artes.

Na edição deste ano participaram 129 alunos orientados por 38 professores, resultando em 17 premiados com o 1.º lugar, 18 com o 2.º lugar e 24 no 3.º (todos estes resultados podem ser consultados no site do Conservatório, em https://conservatorioescoladasartes.com/concursoinfantojuvenil/).

A coordenação deste concurso foi da responsabilidade da equipa constituída por Cristina Pliousnina, Virgílio Caldeira e Rui Rodrigues.