PPM/Aliança critica entrega de cabazes de compras no Funchal

O candidato independente da coligação PPM/Aliança à autarquia do Funchal, Américo Silva Dias, critica “a entrega de cabazes de compras que este executivo camarário está a fazer, assim como também critica quem tem telhados de vidro que no passado já fez o mesmo em 2019 e 2020, mas que agora também criticam esses cabazes”, segundo comunicado do Partido Popular Monárquico.

A nota de Américo Silva Dias continua:

“Os funchalenses não estão à espera só em tempo de eleições de receber 1 quilo de arroz ou massa, o que os funchalenses precisam é que se criem condições para que possam trabalhar e fazer as suas próprias compras.

É inadmissível que só em ano de eleições se lembrem dos funchalenses e venham armados em Madres Teresas, a dar umas migalhas só com a intenção clara da caça ao voto, quando em período de pandemia não se baixou a taxa de IMI para os mínimos legais, quando não se isentou ou baixaram também por exemplo o pagamento das rendas no Mercado dos Lavradores e a dívida tem que ser agora paga na sua totalidade.

Quando se deu ajuda às empresas em lay-off, mas que não se reflectiu nos funcionários.

Espero que todos os candidatos nestas eleições tenham uma atitude digna e séria de forma a que os eleitores não se sintam uma vez mais enganados neste acto eleitoral e possam votar em consciência e não sejam uma vez mais iludidos por populismos eleitoralistas!”