Madeira com várias distinções nos prémios Boa cama/Boa mesa

Já são conhecidos os vencedores de 2021 dos Garfos e Chaves de Platina, Ouro e Prata da edição de 2021 dos prémios Boa cama/Boa mesa, do Expresso. A Madeira surge em destaque, com vários premiados.

É o caso do hotel Savoy Palace, no Funchal, galardoado com uma Chave de Ouro.

Na categoria Boa Cama, foram ainda distinguidos com uma chave de prata o Les Suites at The Cliff Bay (também no Funchal) e o Hotel Quinta do Furão (Santana).

Na categoria Boa Mesa, o Il Gallo d'Oro (o restaurante gourmet do The Cliff Bay) conquistou uma garfo de prata.

A edição 2021 do guia Boa Cama Boa Mesa, com a selecção dos melhores restaurantes e alojamentos de Portugal vai ser publicado no dia 18 de junho, com o jornal Expresso.