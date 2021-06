Siga aqui a estreia do projecto madeirense ‘Passo a Passo’

Estreia hoje às 21 horas, no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt, o primeiro de cinco episódios do projecto ‘Passo a Passo’ e que conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura.

A ideia é acompanhar passo a passo, o quotidiano dos estudantes da GIG desde os ensaios, à preparação até à finalização de uma música, performance ou dança. Tal como o DIÁRIO noticiou ontem, trata-se de um projecto direccionado para a criatividade de talentos emergentes com a participação de 28 alunos que ao longo dos episódios terão um ‘padrinho’, ou seja, um artista ou músico da área escolhida. Refira-se que foram os participantes que escolheram os temas para actuação final e que é apresentada em cada um dos vídeos.

Hoje é possível acompanhar os preparativos e ensaios com Leonor Nunes, Juliana Marques, Luís Barros, Pedro Gouveia, Renata Luís e Gonçalo Olim com idades entre os 14 e os 48 anos que escolheram a música dos Clã, ‘Lado Esquerdo’. Haverá também a oportunidade de assistir a curtos depoimentos dos participantes.

Haverá oportunidade de acompanhar cada fase do processo de aprendizagem e partilha de conhecimentos entre os alunos da escola e seus professores, encerrando com a participação especial do músico Luís Cruz.

O ‘padrinho’ desta escolha musical recaiu então em Luís Cruz (no teclado e sintetizador músico lusodescendente nascido em Caracas, na Venezuela, tendo feito a sua formação em piano no Conservatório - Escola das Artes. Frequentou ainda em 2004 e durante 3 anos a formação de restauro, manutenção e afinação de pianos em L’Aquila, Itália. Dedicou-se também à vertente das tecnologias na área da música e a sua juventude ficou marcada pela influência dos Dream Theater. Luís Cruz colabora com vários artistas da Região.