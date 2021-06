Canção 'Freedom' inspira a dança no vídeo de hoje de 'Passo a Passo'

Aproxima-se do fim o evento 'on-line' 'Passo a Passo' da Escola GIG que conta com o apoio da Secretária Regional de Turismo e Cultura.

Os cinco documentários narram a vida quotidiana dos alunos da escola de artes, que passo a passo, debatem as escolhas das músicas, dança ou performance e com o apoio dos professores e dos músicos convidados apresentam no final de cada episódio, o produto final, ou seja, a actuação perante as câmaras.

Os documentários são complementados com entrevistas curtas aos estudantes com idades que oscilam entre os 13 e os 48 anos.

Para o episódio desta quinta-feira, dedicado à dança, a escolha dos alunos recaiu na música de Pharrel Wlliams intitulada 'Freedom'. A coreografia foi de Michelle Stapelberg e as estudantes participantes são Júlia Rodrigues ( 16 anos) Júlia Sobral ( 17) Laura Freitas( 14) e Inês Remesso (14).

Os vídeos deste projecto bem, como de todas as iniciativas da Secretaria da Cultura, estão disponíveis no portal Cultura Madeira: https://cultura.madeira.gov.pt.