Vitória de Portugal em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã

- "Hungria-Portugal (0-3) 0: Seleção faz sonhar: Domínio guerreiro em entrada com chave de ouro"

- "CR7 provoca rombo milionário nas ações da coca-cola"

- "Morte de triatleta: Tribunal exige amante na prisão"

- "Mercado: Jesus quer 5 centrais no Benfica"

- "Rumo ao Everton: Matheus Nunes sai do leão"

- "FC Porto: Peglow a caminho do dragão"

- "Menino de 3 anos morre atropelado pelo pai"

- "Em Madrid: Vídeo choca trabalhadores da TAP"

- "Pandemia: Incidência ameaça Lisboa e Sesimbra"

- "Valongo: Criança espera horas com língua cortada"

- "Acumula rendimento: RTP continua a pagar a Pedro Adão e Silva"

Público

- "Lisboa e Vale do Tejo com mais de 60% de todos os internados por covid-19"

- "Euro 2020: 84 minutos depois, Portugal derrubou o muro e bateu a Hungria por 3-0"

- "'Bazuca' europeia: Espanha vai ser mais rápida do que Portugal a executar o PRR"

- "Transportes públicos: Regras para a lotação máxima geram confusão no setor"

- "Cimeira EUA-Rússia: Biden e Putin em Genebra para tentar travar tensão crescente"

Jornal de Notícias

- "Norte avança primeiro com recuperação de consultas em atraso"

- "Hungria 0-3 Portugal: A Europa a seus pés"

- "Campeonato: Liga de Clubes vai validar inscrição do Boavista"

- "Desporto: Teste à covid obrigatório nos eventos com mais de mil adeptos"

- "Maior caçador de falsos Dalí dá palestra no Porto"

- "MB Way: PJ apanha responsáveis por 100 burlas na Net"

- "Confinamento: Costa garante continuar em sintonia com Marcelo"

- "TAP: Vídeo de quadros da empresa em Madrid causa polémica"

- "Pandemia: 70% dos surtos ativos no país são na capital"

Diário de Notícias

- "Quarta onda de covid-19: Peritos pedem ação imediata em Lisboa"

- "Portugal entra a ganhar e Ronaldo bate mais dois recordes"

- "Van der Leyen dá hoje ok a 'plano robusto' com nota máxima no controlo da fraude"

- "Centeno prepara-se para rever fortemente em alta o crescimento de 2021"

- "Isolamento: Solidão afeta mais de 40 mil idosos e muitos são vítimas de violência"

- "Livro de Moreira Rato: Investir em Portugal 'dava despedimento'"

- "Viana do Castelo: Pôr os miúdos a brincar na rua"

- "Biden e Putin: O frente-a-frente numa cimeira de baixas expectativas"

- "Intrum: Empresas veem recuperação mais longe"

Inevitável

- "Covid-19: Recuos na grande Lisboa já na próxima semana"

- "'Vá lá, pequenos, deem um beijinho, peçam desculpa e comam a sopa' -- Paulo Pedroso, ex-ministro do PS, nas redes sociais, sobre a troca de galhardetes entre Marcelo e Costa"

- "Entrevista a Pedro Mota Soares, presidente da Apritel: 'Portugal é um dos países europeus mais atrasados em matéria de 5G'"

- "Mais de 90% dos portugueses acreditam que há corrupção no Governo"

- "TAP. Inquérito disciplinar a diretores que gravaram vídeo em Madrid"

- "Jacinda Ardem: A confusão em torno da biografia não consentida"

- "Henri Michaux: Viajar pelo fim do mundo e ir mais adiante"

Tal & Qual

- "Descobrimos o refúgio secreto de Mexia: Antigo patrão da EDP aguarda julgamento por corrupção na Comporta"

- "Marta Temido pede para sair do Governo"

Negócios

- "Primeiros dois mil milhões do PRR chegam em agosto"

- "BCE aperta avaliação dos gestores bancários"

- "Governo quer fazer mexidas nos cargos dirigentes do Estado"

- "Política monetária: Fed vai manter estímulos por mais dois meses"

- "Aviação: Vídeo viral leva ministro a pedir mais recato na TAP"

- "Sustentabilidade: Intensificar produção de alimentos é inevitável"

- "Sport TV perde 12,2 milhões em três meses"

- "Sonae desenha nova estratégia para hotéis"

O Jogo

- "Hungria-Portugal (0-3): Ponta final à campeão"

- "França-Alemanha (1-0): Só o VAR impediu festival de Mbappé"

- "FC Porto: Cláudio Ramos disposto a sair"

- "Sporting: Lamba e Lucas Dias na equipa A"

- "Benfica: Lázio perguntou por Nuno Tavares"

A Bola

- "Hungria-Portugal (0-3): Dez minutos à campeão: Seleção teve de sofrer, mas iniciou com o pé direito a defesa do título"

- "França-Alemanha (1-0): Dentada a Pogba pode tirar Rudiger do jogo com Portugal"

- "Benfica: Orçamento aprovado com 53 por cento dos votos"

- "FC Porto: Conceição quer substituto à altura de Marega"

- "Sporting: 'Dossier' Vinagre à espera de Wolverhampton"

Record

- "Hungria-Portugal (0-3): Acordaram a fera: Ronaldo bisa e Portugal entra com tudo no Europeu"

- "Benfica: Nápoles negoceia Nuno Tavares"

- "Sporting: João Mário cada vez mais complicado"

- "FC Porto: Copa América gera preocupação"