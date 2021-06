Duarte Brazão da JS Madeira quer “Mais Funchal”

A JS Madeira realiza, este fim-de-semana, o seu 17º Congresso Regional, no Porto Santo, que consagrará Pedro Calaça Vieira como o novo líder da estrutura, que assume a liderança com o lema ‘Uma Geração para Mudar a Madeira’.

No Congresso serão discutidas diversas moções sectoriais, entre as quais a de Duarte Brazão, militante da JS Funchal, com o tema ‘Funchal 2025’, onde defende que: "Vivemos tempos difíceis e é precisamente neste momento de incerteza que nós, enquanto colectivo, precisamos de parar e pensar no nosso futuro. A ruptura com o passado obriga-nos a reconsiderar as nossas políticas do presente. O Funchal, cidade atlântica e cosmopolita, não pode ficar à margem deste novo recomeço pós-pandemia."

Nesse sentido, o jovem socialista partilha algumas “ideias para transformar e adaptar a nossa cidade para este futuro", em áreas como as políticas de juventude, economia, ambiente, social, poder local e Europa.

Na área da Juventude destaca o trabalho desenvolvido pelo actual executivo municipal e recorda que "o Partido Socialista tem de continuar a apostar nos seus jovens, que já se mostraram os mais capazes e conhecedores dos anseios das novas gerações. Para isto é importante uma aposta forte dos mesmos nas listas autárquicas."

Na área da economia, defende que "o Funchal deve, de uma vez por todas, posicionar-se como o centro marítimo mais importante do país. Deve afirmar-se como uma das cidades mais interessantes para a fixação de nómadas digitais, continuando a melhoria da rede wifi municipal e apostando na criação de espaços de coworking."

Na área ambiental, defende a "criação de incentivos à fixação de negócios que tenham na floresta o seu rendimento, como o turismo de natureza." Na área social, considera “importante a aposta nas bolsas de imóveis - prédios devolutos que depois de requalificados teriam como objectivo habitação social e habitação a custos controladas para os jovens casais.”

Em relação ao poder local, refere que “é preciso descentralizar os serviços, tornando-os ainda mais próximos das populações" e, a nível europeu, que “a capital madeirense deverá ser a fundadora de um conselho das cidades da RUP, com as principais cidades que perfazem estes territórios.”

Duarte Brazão finaliza afirmando que "os decisores políticos devem manter-se atentos e empenhados em acompanhar os desafios sociais emergentes. As novas gerações estão disponíveis e empenhadas em darem o seu contributo para um Funchal que seja cada vez mais próximo daquilo que são as suas ambições e necessidades".