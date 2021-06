Portugal regressa aos treinos depois da estreia vitoriosa frente à Hungria

Portugal volta hoje a treinar, em Budapeste, após a estreia vitoriosa no Euro2020 de futebol, frente à Hungria (3-0), em jogo do Grupo F, numa sessão que não deverá contar com os titulares de terça-feira.

Depois de voltar a entrar a ganhar em grandes competições pela primeira vez desde o Europeu de 2008, ao superar os magiares, na capital húngara, com um 'bis de Cristiano Ronaldo e um outro tento de Raphaël Guerreiro, a equipa das 'quinas' vira-se, agora, para o desafio com os germânicos, agendado para sábado, na Arena de Munique.

O campeão europeu em título tem um treino agendado para as 11:00 (10:00 em Lisboa), no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, uma sessão na qual o selecionador luso, Fernando Santos, deverá contar apenas com os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção, enquanto os titulares vão, provavelmente, realizar trabalho de recuperação.

Num dia em que não haverá conferência de imprensa, os primeiros 15 minutos da sessão serão abertos aos jornalistas.

Portugal defronta no sábado a Alemanha, em Munique (17:00 em Lisboa), e em 23 de junho a França, em Budapeste (20:00). No confronto entre estas duas seleções, também da primeira jornada do Grupo F, os gauleses venceram os germânicos por 1-0, beneficiando de um autogolo de Hummels.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, até 11 de julho.