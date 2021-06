País

Quatro anos depois de Pedrogão Grande, seria "impossível" concluir reforma florestal

Na aldeia do xisto de Ferraria de São João são visíveis as zonas de proteção onde foram arrancados eucaliptos e plantadas árvores autóctones para prevenir futuros incêndios, 4 anos depois do incêndios de Pedrógão Grande, Ferraria de São João, Penela, 14 de junho de 2021, PAULO NOVAIS/LUSA