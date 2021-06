USAM protesta quarta-feira em frente à Vice-Presidência

Bloqueios à negociação colectiva, a aumentos salariais e aproveitamento da situação de pandemia são algumas das acusações que a USAM - União do Sindicatos da Madeira faz ao Governo Regional e a empresários de vários sectores na Região. Por isso, a USAM marcou para 16 de Junho, ás 14h30, uma tribuna Sindical, na Placa Central da Avenida Arriaga, em frente à Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, onde depois entregará a Pedro Calado uma resolução com o objectivo de ultrapassar "estas situações".

Através de comunicado enviado para a redacção a USAM conta que ficou a saber de "várias situações de atropelos e abusos que se passam em vários sectores" considerando que estas devem ser denunciadas publicamente, até porque desrespeitam "os Acordos Colectivos de Trabalho para retirarem Direitos aos Trabalhadores e promoverem cortes nos salários e despedimentos a seu bel-prazer".