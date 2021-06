Trânsito dá sinais de alívio após problemas nos dois sentidos

Bom dia.

Nesta manhã de quinta-feira, o trânsito que já esteve complicado tende a aliviar a esta hora, embora ainda nem sejam 9 horas. Há dois momentos em que o tráfego fica mais congestionado, antes das 8 horas e antes das 9 horas, sendo que desta feita os sinais vermelhos apareceram em ambos os sentidos.

Tanto quem vinha no sentido Ribeira Brava - Machico, desde o nó de Câmara de Lobos até ao nós de São Martinho, o tráfego automóvel processou-se com alguma lentidão e bastantes carros, cujos condutores aceleravam para chegar a horas ao seu destino.

Foto DR/madeira-web.com

Como no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir do nó do Pinheiro Grande (primeiro túnel antes de se avistar o Funchal) até ao nó do Pestana Júnior, a lentidão e longas filas sucediam-se e aos poucos foi aliviando. No entanto, a esta hora há já novas dificuldades para quem está na estrada.

Mas deverá ser cenário de pouca duração, assim desejem e façam por aplicar as regras da condução defensiva. Uma vez que, como referido, a pressa para chegar ao destino leva muitos condutores a se apertarem na estrada, dificultando as entradas naquela via por outros condutores em viaturas nos vários acessos, há que aplicar também o bom senso.

Muita cautela, como habitualmente, para evitar males maiores.