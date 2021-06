Buscas por menino desaparecido em Proença-a-Velha vão prosseguir durante a noite

As buscas para encontrar o menino com menos de três anos desaparecido desde o início da manhã de quarta-feira em Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, vão continuar durante a noite com o reforço de meios, divulgou fonte oficial da GNR.

"Haverá um reforço dos bombeiros, onde no local já está um grande efetivo. Teremos também o reforço de mais meios cinotécnicos, que se vão juntar às buscas", destacou, em declarações aos jornalistas, o responsável pela operação.

O oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, Jorge Massano, explicou que as buscas no terreno vão continuar durante a noite de forma "setorizada" e com um reforço de meios.

"Vamos empenhar três valências, pessoal que irá fazer a busca no terreno, meios aéreos com capacidade térmica para que nos possam dar elementos de informação e canalizar os meios no terreno para esse sentido, e continuar a operar com meios cinotécnicos no terreno", sublinhou.

Jorge Massano adiantou,, nas declarações aos jornalistas prestadas no terreno, que cerca de 40 elementos da GNR e bombeiros estão no terreno e o dispositivo irá ser reforçado durante a noite para continuarem a "ser asseguradas as operações".

E acrescentou que "a orografia do terreno não ajuda às operações, principalmente no período noturno, o que irá exigir novas condições de segurança a quem está no terreno".

Até ao momento continuam a não haver pistas sobre o paradeiro da criança e o oficial da GNR salientou também que qualquer informação "pode ser bem-vinda".

O oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão Jorge Massano, tinha revelado à Lusa que o alerta para o desaparecimento da criança foi dado às 08:30 e que levou à montagem de uma operação de busca e resgate.

Segundo este responsável, o dispositivo foi reforçado ao longo do dia e inclui drones, equipas cinotécnicas, militares da GNR e alguns populares, com as buscas a decorrerem numa área "bastante alargada" daquela localidade.

De acordo com a mesma fonte, o menino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa e o alerta foi dado pelos pais, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.

Além dos militares da GNR, a Polícia Judiciária também está no local, acrescentava.