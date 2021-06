Um em cada quatro jovens em Portugal sofre de violência no namoro

Começou hoje no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo um ciclo de conferências sobre a problemática da violência no namoro, numa organização da autarquia local.

Neste primeiro dia, a palestra foi dirigida aos pais e ficou-se a saber que "um em cada quatro jovens em Portugal sofrem de violência no namoro", disse Maria Teresa Carvalho do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Muitas vezes esta problemática é considerada como "coisas de crianças". Os jovens "maltratam-se, dizem coisas desagradáveis" e por isso "temos de estar atentos”, disse Maria Teresa Carvalho, que chamou a atenção para o facto de a violência no namoro "muitas vezes prolongar-se até ao casamento".

Para Maria Teresa Carvalho este problema pode ter origem nos comportamentos de certos pais, que podem ter relações difíceis, mas não obrigatoriamente. "Há famílias com relações muito saudáveis e muitas vezes há um dos elementos da relação do namoro que acha que tem de manter a relação para ajudar o outro".

Por vezes, apontou, os jovens "têm estes comportamentos, mas o amor que existe é suficiente para ultrapassar os problemas. Efectivamente, se houver jovens que tenham violência em casa e que, possam sentir que isso é forma de se relacionar pode aumentar probabilidade de ser" violento, disse a oradora da conferência.

As famílias e os pais que têm uma relação saudável e positiva não estão e não devem estar descansados com as relações que os filhos estabelecem no namoro para perceber se na verdade são relações saudáveis ou se são relações perturbadoras e com violência. Maria Teresa Carvalho

Esta quinta-feira, a conferência será dirigida aos mais jovens, no mesmo local.