CMF assinala o Dia da Criança com lançamento do livro 'Mural da História'

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia e a vereadora Madalena Nunes, marcaram presença na apresentação do livro 'Mural da História', de Carolina Caldeira, que decorreu esta manhã no Parque de Santa Catarina.

Esta foi uma das iniciativas dinamizadas pela autarquia para assinalar o Dia Mundial da Criança, que se comemora esta terça-feira.

Miguel Silva Gouveia congratulou a autora.

Por esta obra moderna onde encontramos diversas histórias populares que fazem parte da nossa infância e da dos nossos filhos, mas com a originalidade de romper com alguns estereótipos dos papeis culturais e de género, abrindo ao leitor, e ao mundo de fantasia das crianças, um novo leque de oportunidade sobre aquilo que elas podem ser e também ter como referência. Miguel Silva Gouveia, Presidente da Câmara Municipal do Funchal.

A 'Mural da História' foi editado pela Cadmus e conta com o apoio da CMF. A obra vem romper com mitos populares que evocam o sexo feminino como uma mulher dócil e frágil, representando o homem como a força e a destreza para vencer desafios.

Segunda a autarquia esta obra apresenta uma versão moderna das várias histórias populares como a Rapunzel, a Gata-Borralheira, a Princesa das Ervilhas e a Carochinha, em que as protagonistas são representadas como "capazes, autónomas, não se resignam e lutam para fazer valer aquilo que pensam". A ilustração do livro ficou a cargo de Raquel Marques.

Miguel Silva Gouveia concluiu que “todos devemos relembrar os valores que as crianças cultivam e levá-los connosco para a vida toda, não só no dia de hoje, mas sempre. Por isso, relevamos a importância deste livro repleto de valores, atitudes, e normas sociais, que acreditamos serem fundamentais para ajudar a mudar a mentalidade da nossa sociedade.”

A autarquia dá continuidade às celebrações do Dia da Criança pelas 16 horas com a transmissão via Zoom do Musical 'Milho por Peixe', um projecto que resulta de uma residência artística realizada em Janeiro de 2018, a convite de Madalena Victorino, coreógrafa e Programadora Cultural, para integrar a 4ª edição de M I R A G E M - Projecto Artístico e Pedagógico no domínio das Artes do Espectáculo nas escolas do Município de Odemira.

O musical carece de inscrição prévia através do site do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Para concluir, pelas 19 horas, a Biblioteca Municipal do Funchal irá disponibilizar na sua página do Facebook, as 'Histórias com Banda Sonora' - 'A Formiga Curiosa', um projecto original que alia a promoção da leitura à música, numa linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de comunicar sensações e sentimentos, através do relacionamento expressivo entre o som e as palavras. O projecto original foi criado pelos músicos Tozé Cardoso guitarra e voz e Judit Vig no piano.