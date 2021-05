Ribeira Brava oferece livros a escolas do 1.º ciclo para assinalar Dia Mundial da Criança

A Câmara Municipal da Ribeira Brava assinala amanhã, 1 de Junho, o Dia Mundial da Criança de uma forma didáctica, oferecendo livros interactivos às seis escolas cásicas do 1.º ciclo do concelho.

Cada estabelecimento de ensino receberá 500 euros em livros infantis e 'pop ups', num investimento camarário de três mil euros, que pretende enriquecer também as bibliotecas escolares, que passarão a dispor de uma vasta colecção de livros infantis, de acordo com as necessidades de cada escola.

"São livros interativos, com imagens a três dimensões, que cativam rapidamente a atenção das crianças e despertam o interesse pela leitura, aumentando o seu desenvolvimento cognitivo", destaca a autarquia em nota de imprensa.

A entrega dos livros será feita esta terça-feira a todas as escolas contempladas: EB1/PE da Corujeira e EB1/PE Professora Leonete Reis (Campanário); EB1 do Lombo de São João e São Paulo, EB1/PE e Creche da Ribeira Brava, EB1/PE da Serra de Água e EB1/PE da Tabua.

O executivo marcará presença às 11h30, na EB1/PE Professora Leonete Reis, no Campanário, e às 12 horas, na EB1/PE e Creche da Ribeira Brava.