Serviço de Pediatria do SESARAM assinala Dia da Criança

O Serviço de Pediatria do SESARAM assinala o Dia da Criança com diversas actividades a decorrer até 7 de Junho e ainda apresenta uma actualização do seu site, que vem facilitar o acesso às informações do serviço por parte da população pediátrica e os seus cuidadores.

Num comunicado enviado à redacção, o Serviço de Pediatria explica que esta actualização vem privilegiar "valores como a humanização, transparência e acessibilidade".

Na área 'Sobre Nós' o site apresenta todo o serviço - a missão, as áreas assistenciais, a carteira de serviços, os profissionais que compõem a equipa, bem como a história.

Na área para 'Pais e Educadores' foi criada a função 'O Pediatra Responde', onde através do preenchimento de um formulário on-line, um pediatra esclarece as suas dúvidas. Poderá também colocar questões na já formada 'Linha de Apoio à Criança'.

De forma a contribuir para a literacia em saúde, o serviço disponibiliza 'Perguntas Frequentes' e 'Ligações Úteis' na área pediátrica.

Na área 'Notícias e Eventos' poderá aceder aos acontecimentos mais relevantes da Pediatria e à 'Crónica do Pediatra', que será divulgada mensalmente.

Neste Dia da Criança, poderá encontrar ao longo do site diversos conteúdos alusivos ao tema, concebidos por vários profissionais do serviço.

O Serviço de Pediatria do SESARAM dá a conhecer a sua mascote, o lobo-marinho 'Dr. Bigodes' e convida a população a visitar o serviço através da 'Visita Virtual' disponibilizada na página inicial do site.

Programa de comemorações do Dia da Criança:

Horários manhã: 10h30 - 11h30 / tarde: 16h30-17h30

Terça-feira - 1 de Junho

Manhã: Teatro de Fantoches dinamizado pelas Educadoras de Infância da Pediatria no Serviço de Pediatria-Internamento; Tarde: Confecção, com apoio da nutricionista, de um gelado saudável- no Serviço de Pediatria-Internamento;

Quarta-feira - 2 de Junho



Manhã: Actividade sobre as Emoções no Serviço de Pediatria-Internamento dinamizado pelas Educadoras de Infância;

Sexta-feira - 4 de Junho

Manhã: História de Tapete actividade de expressão plástica com materiais reutilizáveis no Serviço de Pediatria-Internamento, dinamizado pelas Educadoras de Infância;

Segunda-feira - 7 de Junho

Manhã: Actividade dinamizada pela nutricionista - Serviço de Pediatria-Internamento;