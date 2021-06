Vídeo das agressões com recurso a faca ocorridas no Funchal

As imagens captadas ontem, segunda-feira, ilustram a agressão que deixou ferido um homem, com cerca de 60 anos, na Ponte Nova, no Funchal.

Foi na sequência de uma discussão, em que estavam presentes outras pessoas, que um dos homens recorreu a uma faca para disferir golpes, que atingiram o braço do homem com cerca de 60 anos. O dois acabaram por ser separados, sendo que o agressor abandonou o local.

Tal como o DIÁRIO noticiou ontem, a vítima foi agredida com recurso a uma arma branca, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que a transportaram ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, com ferimentos num braço.

A Polícia de Segurança Pública acabaria por ser chamada ao local para tomar conta da ocorrência.