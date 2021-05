Livro 'Mural da História' apresentado no Dia da Criança

A Câmara Municipal do Funchal apoia a recriação de histórias infantis para quebrar estereótipos dos papeis culturais e de género como forma de assinalar o Dia Mundial da Criança. Assim, no dia 1 de junho, às 10 horas, será apresentado, no Parque de Santa Catarina, o livro 'Mural da História', de Carolina Caldeira, editado e distribuído por Cadmus, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Esta obra é uma reinvenção de histórias popularmente conhecidas, uma reviravolta na moral de cada uma. É uma inversão na narrativa das meninas e princesas que precisam de ajuda, e ficam ali, impávidas e serenas ou impacientemente, à espera que as salvem.

Neste livro, o leitor pode encontrar uma versão moderna das várias histórias populares como a Rapunzel, a Gata-Borralheira, a Princesa das Ervilhas e a Carochinha, em que as protagonistas são representadas como capazes, autónomas, não se resignam e lutam para fazer valer aquilo que pensam.

A obra ajuda a criar consciência nos mais novos sobre o valor de todas as mulheres, pois as histórias contribuem não apenas para o desenvolvimento literário das crianças, mas também transmitem valores, crenças, atitudes e normas sociais que, por sua vez, moldam as suas percepções sobre a realidade. As crianças podem aprender a se comportar, pensar e agir através das personagens que elas encontram nas histórias.

Para além das histórias escritas por Carolina Caldeira, o livro contém diversas ilustrações da autoria de Raquel Marques. O leitor é convidado a colorir as ilustrações e a realizar um exercício de desenho relacionado com a temática de cada história.

Um dos contos integrados neste livro será transposto para uma parede na Escola Básica e do 1º Ciclo do Monte/Livramento, um mural de arte urbana, realizado por Carolina Caldeira, em desenvolvimento com a Câmara Municipal do Funchal.