Número de infecções na Alemanha continua a baixar

O número de novas infeções por covid-19 continua a baixar na Alemanha, com uma incidência estável em torno dos 35 casos por cada 100 mil habitantes num período de sete dias, de acordo com o Instituto Robert Koch.

Nas últimas 24 horas morreram 153 pessoas com SARS CoV-2 face a 36 óbitos na segunda-feira e 33 na passada terça-feira.

Quanto ao número de contágios registaram-se 1.785 casos positivos pelo novo coronavírus face a 1.978 na segunda-feira e 1.911 na passada terça-feira.

Na Alemanha, a incidência acumulada em sete dias situou-se nos 35,2 casos diários por cada 100 mil habitantes, uma variável que baixou pela primeira vez em três semanas.

Na semana passada a incidência acumulada situava-se nos 58,4 casos.

No país regista-se a morte de 88.595 pessoas por covid-19 desde o início da pandemia e somam-se 3.498.400 casos em igual período.

O registo de ocupação das unidades de cuidados intensivos indica que na segunda-feira estavam internadas 2.450 pessoas com covid-19.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a Alemanha administrou 50 milhões de vacinas contra o covid-19 sendo que 43% da população recebeu uma dose e 17.6% foi inoculada com as duas doses.