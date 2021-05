Comissão Diocesana dos 100 Anos da morte do Beato Carlos já está nomeada

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, já nomeou a Comissão Diocesana dos 100 Anos da morte do Beato Carlos.

“Ocorrendo no próximo dia 1 de Abril de 2022 o 1º centenário do falecimento do Beato Carlos d'Áustria; para que a data possa ser dignamente celebrada, e ao mesmo tempo a figura deste Imperador cristão, beatificado por S. João Paulo II em 2004, mais conhecida e venerada”, começa por explicar a nota da Diocese do Funchal.

“A Comissão com vista à elaboração do Programa das referidas comemorações e à sua execução e vivência: Ex.mo e Rev.mo Senhor D. Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal, Presidente, Rev.mo Senhor Cón. José Fiel de Sousa, Vigário Geral da Diocese, Rev.mo Senhor Cón. Vítor dos Reis Franco Gomes, Deão do Cabido Catedralício, Rev.mo Senhor P. Vítor Manuel Baeta de Sousa, Pároco da Paróquia de Nª Sr.a Monte”, refere a mesma nota.