Jaime Gouveia considera "lamentável" a situação que está a ocorrer no complexo desportivo do União, em Vale Paraíso e que já envolveu a PSP.

"Chamamos a polícia, que está agora a falar com a outra parte, para ver se cumprem o contrato, que foi assinado por Sérgio Nóbrega como presidente do CF União, e que agora fechou a porta a cadeado, impedido o treino da formação do CF União 1913. É lamentável deixarem mais de 100 crianças na rua", referiu ao DIÁRIO, Jaime Gouveia, presidente do CF União 1913 (novo nome da antiga Associação Desportiva União da Madeira).

"Temos um contrato válido, feito por 10 anos, automaticamente renovado por períodos de cinco anos, se não for denunciado. E não recebemos qualquer denúncia, que neste caso nem opera efeito. Não vamos desistir e vamos usar os mecanismos legais. Este complexo não é do União, é do Governo Regional", sublinhou o dirigente, adiantando que, para já, "os treinos estão suspensos à espera da resolução da situação".

O DIÁRIO tentou ouvir a posição do União, através do presidente Sérgio Nóbrega, mas sem sucesso.