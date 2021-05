XXIX Festival Carlos Varela realiza-se em versão on-line

O XXIX Festival Carlos Varela, promovido pela Escola Secundária Jaime Moniz, arranca este ano em versão on-line, entre os dias 10 e 14 de Maio.

A cerimónia de abertura acontecerá no dia 10 de Maio, pelas 10 horas, com os discursos do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e da presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz, Ana Isabel Freitas.

O espectáculo de abertura 'PONTO DE VISTA' é realizado pelo 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espectáculo - Interpretação do Conservatório - Escola Profissional das Artes - Engº Luíz Peter Clode, com argumento de Carolina Andrade, sob orientação da professora Diana Pita. O trabalho pretende abordar a fusão entre o real e o irreal no contexto de rotinas, que leva ao autoquestionamento e à procura de uma identidade.

No dia 11 de Maio, o Grupo de Teatro da APEL apresenta, às 08 horas, 'Sentir uma arte maior', texto original de Graça Garcês, que propõe a redefinição do conceito de arte em primeira pessoa. De seguida, o Núcleo de Teatro da EBS/PE da Calheta apresenta um trabalho original 'O teatro da Escola ComVida', onde, num programa televisivo, Dom Covid é entrevistado. Por volta das 08h30, será lançado Entreato I, com testemunhos de ex-membros dos diferentes grupos de teatro da RAM.

A concluir os trabalhos da manhã, será apresentado o painel, intitulado 'O teatro escolar: fragilidades e sucessos', com a participação de Lília Pereira (coordenadora do Clube de Teatro 'Voo à Fantasia' da EBS Pe. Manuel Álvares), Nuno Ribeiro (cocoordenador da Oficina de Teatro Corpus) e José Campinho (coordenador do Clube de Teatro da Escola BS Dr. Francisco Freitas Branco), moderado por Fernanda Gama (ex-coordenadora do grupo O Moniz - Carlos Varela).

No dia 12 de Maio, às 08 horas, 'O Moniz - Carlos Varela' apresenta a curta 'CARGA D’ÁGUA', a partir de textos de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Osho, Mia Couto e texto original de Alzira Mendes. Em quatro sequências, será feita uma reflexão sobre as diferentes conexões semânticas, imagens, sons e ritmos que a palavra água convoca. A curta faz ecoar a ligação íntima e primordial do ser com a água.

'O homem-pássaro', da autoria de José Campinho, é o nome do trabalho do Clube de Teatro da EBS do Porto Santo (EBS Dr. Francisco de Freitas Branco), apresentado logo de seguida, às 08h15. Para assinalar o centenário do primeiro voo entre Lisboa e a Madeira, em Março de 1921, o Clube de Teatro da Escola do Porto Santo propõe uma viagem ao imaginário da aviação, de Ícaro à passarola de Bartolomeu de Gusmão.

Às 08h30, em 'Enterrar os mortos e cuidar dos vivos!', o Clube de Teatro da EB23 do Estreito de Câmara de Lobos apresenta a recriação de uma figura histórica, o Marquês de Pombal, a partir da adaptação de um texto de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Para concluir os trabalhos, será também apresentado Entreato II com testemunhos de antigos membros dos grupos de teatro escolar da RAM.

No dia 13 de Maio, o grupo 'Voo à Fantasia' da EBS Pe. Manuel Álvares apresentará, às 08 horas, a curta 'O Principezinho', a partir do texto homónimo de Antoine de Saint Exupéry. A beleza da flor não suplanta a solidão do 'Principezinho' e, por isso, decide ir à procura de novas amizades. É a raposa quem vai ter a resposta que o protagonista tanto deseja.

O grupo de Teatro da EB23 HBG irá abordar os problemas de comunicação numa esquadra de polícia através da curta 'Esquadra de polícia', da autoria de António Garcês e Magda Saraiva. Posteriormente, será apresentado Entreatos III com testemunhos de antigos alunos dos grupos de teatro.

O painel 'Teatro e o desenvolvimento de competências' acontecerá, às 08h45, com a participação de Maria Conceição Gonçalves, (elemento da direcção da Companhia Contigo Teatro), Valério Fernandes (actor na Companhia Contigo Teatro) e Xavier Miguel (fundador e director artístico do Teatro Bolo do Caco), moderado por Luís Lobo Pimenta (ator e encenador) .

Na sexta-feira, dia 14 de maio, pelas 11 horas, terá lugar a cerimónia de encerramento com a atuação do Grupo de Ginástica Rítmica e Acrobática 'O Liceu' e a divulgação dos prémios pelo júri do XXIX Festival Carlos Varela.