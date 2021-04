Idoso agredido no Monte e roubo de igreja em Gaula. Casos do Dia de há 100 anos

Remonta a 22 de Julho de 1992 a criação da rubrica Casos do Dia, então feita pelo jornalista José Ribeiro. Mas praticamente desde a sua fundação que o DIÁRIO reserva espaço nas suas páginas para as ocorrências na sociedade madeirense. Disso é exemplo a edição de 27 de Abril de 1921, que relata uma série de situações que cem anos depois continuam a verificar-se.

O caso mais grave foi uma “agressão bárbara a um pobre velho com algumas facadas no rosto”. “Foi detido pela polícia o trabalhador Francisco Pereira, solteiro, morador ao sítio da Corujeira de Fora, freguesia do Monte, por agredir barbaramente um pobre velho de nome José Caetano Gomes, casado, morador na mesma freguesia, vibrando-lhe algumas facadas no rosto e deixando-o em estado grave”, adiantava a notícia.

Noutro caso, a polícia registou uma queixa, que foi enviado para juízo, contra um curtidor de peles morador no Caminho dos Saltos, acusado de agredir um menor residente no Monte.

No dia anterior no tribunal do Funchal houve lugar à inquirição de testemunhas do julgamento do “célebre gatuno Toca Toca”, preso na cadeia de Santa Cruz, “acusado do furto praticado há meses na igreja paroquial de Gaula”.

Uma notícia com o título “mau marido” dava conta que “Maria Rodrigues, casada, moradora ao Beco do Amaro, queixou-se de seu marido, o padeiro José Gomes, por este a ter abandonado, vendendo todo o mobiliário existente em casa e recusando-se a dar-lhe sustento”.

Também se noticiava que um gesto de “bem fazer” de um cidadão não foi muito bem recebido pelas autoridades: “Foi detido à porta do calaboiço do comissariado de polícia o vendedor de peixe Augusto da Silva, por levar bebida aos indivíduos que ali se achavam presos”.

Referência ainda para dois acidentes laborais. O boieiro José Pinto, da freguesia de S. Martinho, fracturou o braço esquerdo numa escorregadela enquanto conduzia um carro de bois carregado de cana-de-açúcar. Já o trabalhador Manuel Ferreira feriu os dedos da mão esquerda com uma podoa quando andava na apanha de canas. Ambos receberam curativos no posto médico da ‘Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro de 1864’.

