Floretistas da Madeira conquistaram medalhas de prata e bronze

Na prova individual de Florete foi Guilherme Faria (ADRPDelgada) a conquistar o terceiro lugar da prova, após vencer por 15-13 nos quartos de final ao seu colega de clube Bruno Nunes, que terminou também bem classificado, em sexto lugar. Participaram também Luís Ramos (CDRSantanense) e Rodrigo Pereira (CD1ºMaio), que se classificaram em 11.º e 15.º correspondentemente.

No domingo, na competição por equipas, a equipa da ADRPDelgada, composta por Bruno Nunes, Guilherme Faria e João Góis conquistam a medalha de prata, após vencerem na meia-final à equipa do Sport Club do Porto por 45-30.

A prova feminina foi cancelada, ficando Marta Fernandes e Cláudia Gomes impossibilitadas de conquistar o objectivo da época que era subir ao pódio nacional.