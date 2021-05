Ouro português no encerramento do Europeu no Funchal

A nadadora portuguesa Susana Veiga sagrou-se campeã da Europa no último dia do Europeu de Natação Adaptada, que decorreu ao longo da última semana, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

Na prova dos 50 metros livres S9, a atleta lusa nadou em 28,85 segundos, sendo mais rápida do que as espanholas Sarai Gascon (29,30) e Nuria Marques Soto (30,71), e fazendo cair o recorde europeu (28,89) e nacional (29,30).

"Esta vitória foi incrível, estou quase sem palavras, nem acredito", disse a atleta, no final da prova.

Susana Veiga, que nos Europeus de 2018 conquistou a medalha de prata, é também vice-campeã mundial da distância.

Foto: FPN

Portugal despede-se do Europeu com uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze, um recorde da europa, catorze recordes nacionais e dezanove finais.

O director técnico nacional, em declarações à Federação Nacional de Natação, fez um “balanço positivo" da prestação da Selecção.

"Depois de um período sem grandes competições internacionais, os nossos nadadores apresentaram-se ao mais alto nível chegando à final na maioria das provas e conquistando um grande número de recordes nacionais e pessoais. Os números são favoráveis, há muitos anos que não temos uma campeã da Europa. Destacar a boa prestação dos jovens nadadores como o Marco Meneses e o Diogo Cancela” Daniel Viegas, director técnico da Selecção Nacional

O técnico considerou também que o Europeu foi uma boa preparação para os Jogos, mas para já, Portugal continua a "aguardar pelos rankings do IPC para definir quais os nadadores presentes em Tóquio“, nos Jogos Paralímpicos.