Calote de Berardo discutido hoje no tribunal do Funchal

Um processo de execução de dívidas de Joe Berardo, interposto em 2016 pela Caixa Geral de Depósitos, tem uma audiência de julgamento agendada para a manhã desta segunda-feira, no Juízo de Execução do Funchal (Palácio da Justiça). No âmbito desta acção, a mulher do empresário madeirense e as suas duas associações de colecções de arte contestam a execução realizada pelo banco público para cobrança de uma dívida de 2,9 milhões de euros.

O início da sessão está marcado para as 10h00 mas poderá ser adiado, pois à mesma hora tem início a greve dos oficiais de justiça, que se prolonga até às 11h00. Ainda assim, o julgamento poderá decorrer no resto da manhã e tarde.

Em Abril de 2019, deu entrada, também no Juízo de Execução do Funchal, outra acção do banco público para cobrar uma dívida de 43,5 milhões de euros ao mesmo empresário.

No global, Berardo deve cerca de mil milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco.