Marítimo e CS Madeira foram a sorteio

Realizaram-se esta tarde, na sede da Federação Portuguesa de Voleibol, os sorteios da segunda fase dos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão – Seniores Femininos e Masculinos, onde estarão envolvidos as equipas madeirenses do CS Marítimo e Club Sports Madeira.

No sorteio de apuramento de campeão e de subida à I Divisão nacional feminino, na jornada inaugural, agendados para o dia 6 de Junho, o Sports Madeira mede forças em casa diante do Ala Nun’Álvares Gondomar. Os restantes jogos desta primeira jornada conta ainda com um ADRE Praiense- Lusófona VC e um Sp Espinho-GC Santo Tirso.

De referir que o primeiro e o segundo classificados sobem à I Divisão, sendo que ao 1.º classificado é atribuído o titulo de campeão nacional.

Quanto à II Divisão masculina, fase dos primeiros, a primeira jornada, agendada para 5 de Junho, ditou os seguintes jogos:

CS Marítimo - C. Condeixa, CD Marienses - CV Lisboa e GC Santo Tirso - AA Espinho.

O 1.º e o 2.º classificados sobem à I Divisão, sendo que ao 1.º classificado é atribuído o titulo de campeão nacional.