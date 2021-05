António Costa vem à Madeira no próximo domingo

O secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, vem à Madeira no domingo apresentar a moção e terá iniciativas com candidatos autárquicos. Mas vai voltar na mesma semana, já na qualidade de primeiro-ministro, para participar nas cerimónias do 10 de Junho. A notícia faz a manchete desta segunda-feira do DIÁRIO.

Nesta mesma edição ficamos a saber como a Covid-19 deixou marcas a atletas da Região que foram infectados. Depois de recuperarem da doença, desportistas de várias modalidades falam das sequelas nas suas vidas profissionais.

Entretanto, o programa ‘Apoiar-Madeira’ reserva 15,5 milhões de euros para 110 empresas. O apoio contempla entidades que representam 8.802 postos de trabalho. O executivo também vai apoiar a ‘Madeira Rural’ com 50 mil euros e estão aprovados10 protocolos de 71,3 mil euros para a Cultura.

Por último, uma notícia dá conta que há menos aposentados no sector público regional no primeiro semestre deste ano e que o valor médio das respectivas pensões sofreu um ligeiro aumento em relação a 2020.