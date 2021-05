Alunos da Gonçalves Zarco limpam várias praias

Os alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco organizaram uma recolha de lixo na Praia Formosa, Praia Nova, Praia dos Namorados e Praia do Areeiro. Integrada no Projecto Eco-Escolas, do Projecto da Promoção do Sucesso Escolar, "e de um trabalho contínuo que a turma 7º6 está a realizar sobre a problemática do lixo marinho, que na maioria das vezes vem arrastado pelos cursos de água que desaguam no oceano ou que os próprios banhistas e transeuntes deixam na praia, como é o exemplo das beatas", escreve a escola em comunicado.

Nas aulas de Educação Tecnológica os alunos reutilizaram latas que agora os veraneantes podem utilizar como depósito de beatas ou outro lixo que acumulem ao longo de uma ida à praia.

"No trajecto efetuado ao longo da Levada dos Piornais, os alunos tiveram ainda a oportunidade de passar por alguns ribeiros existentes na freguesia de São Martinho e conhecer um pouco da sua história. Visitaram um lavadouro, fonte de subsistência de várias famílias da freguesia, onde as lavadeiras lavavam as roupas de famílias mais abastadas desta freguesia e outras, aspetos, igualmente, relevantes para o projeto da turma", lê-se na mesma nota.

A escola agradece o apoio da Frente Mar Funchal, da Câmara Municipal do Funchal na cedência de luvas, sacos e eco tenazes e a todos os alunos e professores que participaram de forma empenhada nesta atividade.