Abril com aumentos estratosféricos nos hóspedes e dormidas na hotelaria

"Os primeiros dados para o sector de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de Abril de 2021, mostram que deverão ter dado entrada nos estabelecimentos regionais 27,9 mil hóspedes, que originaram 126,1 mil dormidas, o que corresponde a variações homólogas muito expressivas de +33.095,2% e de +3.014,9%", escreve a Direcção Regional de Estatística nas estimativas rápidas do Alojamento Turístico divulgadas esta manhã.

Lido assim parece erro, mas na verdade é plenamente justificado pela realidade de ambos os períodos. "Isto deve-se ao facto de em Abril de 2020, em pleno Estado de Emergência, a actividade turística ter sido praticamente nula, com o número de hóspedes a se fixar então em 84 e as dormidas em cerca de 4 mil", justifica, não deixando margem a outras interpretações.

"Contudo, se se comparar Abril de 2021 com Abril de 2019, as quebras ainda são evidentes, com o número de hóspedes entrados a cair 77,7% e as dormidas, 81,1%", aponta, pelo facto também de ainda vivermos num 'estado de calamidade' e um mundo condicionado pela pandemia de covid-19.

Assim, num olhar aos primeiros quatro meses do ano 2021, "o sector do alojamento turístico na RAM, registou 388,9 mil dormidas (-73,3% do que em igual período de 2020)", aqui sim, numa visão mais alargada, uma vez que pelo menos Janeiro e Fevereiro e ainda metade de Março foram vividos em 'normalidade'.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, nos primeiros quatro meses apresentam uma quebra de -77,7%, uma variação mais penalizadora que a verificada a nível nacional (-70,1%)", explica a DREM.

"Na Região, as dormidas de residentes em Portugal terão aumentado 2.630,5% relativamente ao mês homólogo, atingindo as 49,3 mil e representando 39,1% do total, enquanto as de residentes no estrangeiro terão crescido 3.323,9% relativamente a Abril de 2020, situando-se em 76,8 mil", evidencia o grande suporte que têm sido as viagens dos portugueses à Madeira.

E aponta ainda: ""Note-se que face a Abril de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi de -34,1%, enquanto no caso dos residentes no estrangeiro fixou-se nos -87,0%. Os hóspedes entrados com residência no País terão sido de 16,3 mil e os residentes no estrangeiro de 11,6 mil."

Por fim, realça, "no país, em Abril de 2021, o mercado interno contribuiu com 668,1 mil dormidas (peso de 70,6%) e os mercados externos com 278,7 mil. Comparando com o mês de Abril de 2019, observaram-se decréscimos de 60,3% nas dormidas de residentes e 93,5% nas de não residentes", evidenciando que em toda a indústria hoteleira em Portugal há ainda uma forte dependência do 'ir para fora cá dentro'.