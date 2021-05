Gonçalo Gomes e Tiago Li conquistam bronze em etapa mundial

A dupla 100% madeirense, Goncalo Gomes (CD 1.º de Maio) e Tiago Li (CD São Roque) conquistaram há minutos a medalha de bronze numa prova do circuito mundial de jovens em ténis de mesa, depois de serem eliminados nas meias-finais por 3-1

Naquela que foi a segunda etapa do WTT Youth Contender 2021, e que se está a realizar na capital da Tunísia, Tunes, o par insular, que contou com a orientação do técnico Rúben Canteiro (CD 1.º de Maio) na selecção portuguesa de sub-19, acabou por fazer história, mas o 'sonho' era mesmo atingir a grande final.

Diante dos eslovacos Filip DelincaK e Adam Klajer a dupla lusa veio a não ser feliz, no pormenores, ao contrário dos adversários que assim seguiram em frente rumo à luta pelo ouro. Depois de terem perdido por 11-9 e 15-13, Gonçalo e Tiago ainda reduziram para 2-1, com um parcial de 8-11, mas no quarto set, e novamente nos momentos decisivos os eslovacos foram felizes, vencendo por 11-9 e garantindo o acesso à final.

Apesar do desaire a dupla madeirense faz história, para Portugal e para a Madeira, neste novo modelo de competição, que arrancou em 2021, do circuito mundial da Federação Internacional de Ténis de Mesa, no escalão de sub-19.