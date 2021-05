Universidade da Madeira apresenta livro sobre livro cozinha madeirense

A sessão de lançamento do livro 'UMa cozinha da Madeira: Inovação e Tradição' terá lugar esta tarde, às 17 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas.

Esta obra insere-se no âmbito do Curso Técnico Superior Profissional em Cozinha e Produção Alimentar da Universidade da Madeira e conta com o apoio do Cluster GRACE Madeira.

O GRACE – Empresas Responsáveis é uma associação de utilidade pública, sem fins lucrativos, que actua nas áreas da Responsabilidade e da Sustentabilidade das organizações. Reúne mais de 180 empresas, das mais variadas dimensões e sectores de actividade, empenhadas em aprofundar o seu papel na implementação de soluções para o crescimento sustentável.