Resultados nos Europeus de natação adaptada são bom indicador para Tóquio2020

Os resultados conseguidos por Portugal nos Europeus de natação adaptada, que hoje terminaram no Funchal, são um bom indicador para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, considerou o Diretor Técnico Nacional (DTN), Daniel Viegas.

"Claramente estes resultados são um bom indicador de que podemos lutar por finais e algo mais nos Jogos Paralímpicos", afirmou o DTN após o final da competição, da qual Portugal sai com três medalhas, 19 presenças em finais, 14 recordes nacionais e um continental.

Daniel Viegas fez um "balanço muito positivo" da participação nacional na competição, que, lembrou, "foi a primeira após um longo período sem provas internacionais".

"Os nossos nadadores apresentaram-se ao melhor nível, fazendo finais na maioria das provas, conquistando três medalhas, e conseguindo um grande número de recordes pessoais e nacionais", disse.

Portugal fechou a competição, que juntou 380 nadadores, com três medalhas, com Susana Veiga a conquistar ouro nos 50 metros livres S9 e prata nos 100 metros livres S9, e Renata Pinto a conseguir o bronze nos 100 metros Brissos SB9.

"Os números são bastante favoráveis, e há muitos anos que não tínhamos uma campeã da Europa", realçou o DTN, destacando os quartos lugares conseguidos por nadadores como Marco Meneses e Diogo Cancela e acrescentando: "Eles são jovens e têm bastante margem de progressão. Além disso, tiveram alguns problemas de saúde durante a preparação destes campeonatos".

Com oito nadadores a marcarem presença no Funchal, e uma quota de cinco (quatro masculinos e um feminino) para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, a Federação Portuguesa de Natação (FPN) terá de aguardar pela atualização dos rankings do Comité Paralímpico Internacional para fazer a escolha.

A Ucrânia fechou a competição na liderança do quadro de medalhas, com um total de 84 subidas ao pódio (34 ouros, 28 pratas e 22 bronzes), seguida da Itália com 69 medalhas (26 das quais de ouro).

Em termos individuais, o bielorrusso Ihar Boki (S13) foi o nadador mais medalhado da competição com 12 presenças no pódio, arrecadando cinco ouros e sete pratas, seguido do ucraniano Maksym Krypak (S10), que conseguiu cinco medalhas de ouro e cinco de prata.

No setor feminino, a ucraniana Yelyzavela Mereshko (S6) terminou na liderança da lista das atletas com mais medalhas, ao conseguir um total de 14 medalhas, sendo quatro de ouros, duas de prata e oito de bronze.

Os Europeus da natação adaptada, que em 2016 também se realizaram na Madeira, tiveram a categoria 'open', pelo que contaram com a presença de nadadores de todo o mundo, e foram a última prova de apuramento para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que decorrerão entre 24 de agosto e 05 de setembro.