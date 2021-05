CMF assinou protocolo com a Associação de Motociclismo da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou um protocolo de apoio financeiro com a Associação de Motociclismo da Madeira.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, salientou “o impacto social, ecónomico e cultural” que a associação representa para o Funchal.

Miguel Silva Gouveia destacou que a paixão dos madeirenses e dos funchalenses, em particular, pelas motorizadas tem sido cada vez mais expressiva e também, por isso, a autarquia tem vindo, nos últimos anos, a trabalhar no desenvolvimento de medidas no espaço público municipal que garantam a protecção dos motociclistas nas estradas do concelho.

Os eventos programados pela Associação de Motociclismo da Madeira são iniciativas que captam um público muito grande, o que traz efeitos multiplicadores e reflexos muito importantes, a vários níveis, para o Funchal”. Miguel Silva Gouveia

O autarca frisou ainda que “as actividades levadas a cabo por esta entidade têm impacto na procura pela capital madeirense, pois tornam a cidade um destino atractivo para esta modalidade e abre espaço para que outros motociclistas e amantes do motociclismo, espalhados pelo mundo, se sintam atraídos em conhecer o Funchal”.

O presidente da CMF salientou também a vertente social da Associação de Motociclismo da Madeira, na medida em que colabora, ao longo do ano, com várias instituições que apoiam a população mais vulnerável do concelho. E, por isso, no seu entender, são um exemplo a seguir.

Esta verba anual, na ordem dos 15 mil euros, surge no âmbito da candidatura desta entidade ao apoio para o desenvolvimento de actividades de interesse municipal.

O apoio da CMF será empregue em diversas actividades desenvolvidas pela associação, nomeadamente o Dia Regional do Motociclista, Grande Prémio do Funchal em Supermoto, Campeonato Nacional de Trial Urbano 2021, Madeira Wine & Stars Route – Internacional Motorcycle Meeting, Passeios Mototurísticos, Serviços de Apoio à Vítima e o Natal Solidário.