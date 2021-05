Hotel, residências e terreno nas mãos do Grupo Pestana é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. O negócio do Madeira Palácio, concluído ontem entre o Milleniumbcp e o grupo hoteleiro, ronda os 45 milhões de euros e envolve três propriedades.

Destaque ainda para a Secretaria Regional do Turismo e Cultura que considera importante a aposta no mercado açoriano.

O alegado burlão, que fingia a venda de carros e que vai a julgamento a 23 de Junho, assim como o bebé raptado do hospital pelos próprios pais são outros dos assuntos que poderá ler no nosso matutino.

Saiba também que o SESARAM contrata dez novos médicos. Este ano já foram recrutados cinco para a área hospitalar e um para a medicina geral e familiar.

Em relação às eleições autárquicas, o JPP lança um professor em Câmara de Lobos. Miguel Ganança é o trunfo do partido para ter representação na assembleia municipal. Já a coligação PSD/CDS acerta a lista para ganhar a Ponta do Sol.

Fique ainda a saber que Raquel Brazão, da Associação Insular de Geografia, é da opinião de que ainda vamos a tempo de evitar mais erros no território.

