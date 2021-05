José António Rodrigues foi orador de palestra na 'Francisco Franco'

A convite do grupo de Filosofia da Escola Secundária de Francisco Franco, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia, José António Rodrigues, participou hoje, na condição de orador, numa palestra sobre os poderes e principais competências dos órgãos do poder local, em particular das Juntas de Freguesia, e que teve como auditório os alunos da turma de Ciência Política (turma do 12º 15).

Esta é uma temática que está inserida no programa do 12.º ano da disciplina de Ciência Política, tratando-se, neste caso particular, de uma turma do curso de Ciências Socioeconómicas, composta por 26 alunos.