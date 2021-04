Alunos da ‘Francisco Franco’ abordam impacto económico e social do teletrabalho

O 'Teletrabalho – impacto económico e social' é o tema actividade integradora que os alunos da turma 1.º 3 do curso de Técnico(as) de Apoio à Gestão dinamizam, no próximo dia 26 de Abril, pelas 19h30, através da plataforma Google Hangouts Meet.

Esta é a quinta actividade que os alunos dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) da Escola Secundária de Francisco Franco desenvolvem no âmbito do tema aglutinador 'O Mundo Tecnológico e Digital: Olhar o Futuro'.

Coordenada pela mediadora Marta Sousa e pelos formadores da equipa pedagógica, a actividade terá início com o palestrante convidado, o professor Manuel Ângelo Lopes, que fará uma breve apresentação sobre a história do teletrabalho.

Seguir-se-ão os formandos da turma, que apresentarão o resultado das pesquisas e dos estudos ecfetuados, no sentido de perceber o impacto económico e social do teletrabalho na sociedade, em geral, e na vida dos teletrabalhadores, em particular.