Associação Juvenil de Medicina da Madeira promoveu palestra com mais de 300 estudantes e especialistas de renome

A Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed Madeira) promoveu, na sexta-feira (dia 30 de Abril), por via on-line,a partir da sala de conferências do SESARAM, a Palestra 'Neoplasias do Tubo Digestivo - A Perspectiva das Diferentes Especialidades'.

Foram oito horas de apresentações de oradores médicos e enfermeiros regionais e nacionais, tais Fátima Carneiro, considerada como a patologista mais influente do mundo, em 2018, pela revista 'The Pathologist'.

Ao todo, assistiram à palestra cerca de 370 estudantes e profissionais da área da Saúde .

"Em Portugal, as neoplasias do tubo digestivo apresentam uma certa relevância atendendo aos valores das suas taxas de incidência. A título de exemplo, o carcinoma gástrico ocupa o sexto lugar entre as neoplasias mais frequentes na população e, ainda, ocupa o quinto lugar entre as neoplasias malignas detectadas a nível mundial", refere a AJEMed Madeira em comunicado. E deixa o alerta: "devido à pertinência e actualidade do tema, torna-se necessário aumentar o conhecimento dos estudantes e profissionais de saúde relativamente ao mesmo".

Esta palestra teve como objectivo mostrar as perspetivas das diferentes especialidades médicas e da enfermagem nas várias neoplasias do sistema digestivo.

Na sessão de abertura da Palestra, marcaram ainda presença o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, o director clínico do SESARAM, Júlio Nóbrega.