Carreiros e teleférico do Monte retomam a actividade e já registam movimento

Os Carreiros do Monte já transportaram, esta segunda-feira, cerca de 90 turistas, o que se traduz em cerca de 50 carros de cesto.

É um reinício de actividade algo tímido, desde que a actividade foi suspensa devido à pandemia, há quatro meses. No entanto, há esperança no futuro.

Esse é o sentimento de José Caetano, relações públicas da Associações dos Carreiros do Monte. O responsável está a acompanhar a retoma da actividade e garante que "foi com alegria que estes trabalhadores regressaram hoje ao Monte".

A maioria dos passageiros trata-se de turistas de várias nacionalidades, entre eles muitos portugueses.

No dia em que os Carreiros do Monte retomaram a sua actividade, também o Teleférico do Funchal reabriu.

As cabines voltam a ter passageiros, cumprindo com normas mais rigorosas. Neste caso, em cada cabine viaja apenas um agregado familiar.